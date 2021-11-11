Balıkesir'de şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru için Edremit ilçesinde tören düzenlendi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli şehit Abdulkadir Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak Şehit Hamdibey Meydanı'na getirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki meydanda düzenlenen törende, şehit Güngör'ün öz geçmişi okundu. Ardından Edremit Müftüsü Ahmet Yayla dua etti.

Törende, şehidin eşi Merve Güngör, 3 yaşındaki kızı Almira'ya sarılarak gözyaşı döktü.

Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, tören sonrası toprağa verilmek üzere Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'ndan uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi.

Törene, Balıkesir Vali Vekili Şükrü Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin mesai arkadaşları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam içinde uyuşturucu bulunduğu belirtilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almıştı.

Sürücünün durmaması nedeniyle kovalamaca devam etmiş, zanlılar Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Abdulkadir Güngör (30), kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Olay sonrasında 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz