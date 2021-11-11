YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Balıkesir'de şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

11.11.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görev sırasında silahla vurularak şehit edilen Abdulkadir Güngör'ün naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi

Balıkesir'de şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru için Edremit ilçesinde tören düzenlendi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli şehit Abdulkadir Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak Şehit Hamdibey Meydanı'na getirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki meydanda düzenlenen törende, şehit Güngör'ün öz geçmişi okundu. Ardından Edremit Müftüsü Ahmet Yayla dua etti.

Törende, şehidin eşi Merve Güngör, 3 yaşındaki kızı Almira'ya sarılarak gözyaşı döktü.

Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, tören sonrası toprağa verilmek üzere Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'ndan uçakla memleketi Erzurum'a gönderildi.

Törene, Balıkesir Vali Vekili Şükrü Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin mesai arkadaşları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam içinde uyuşturucu bulunduğu belirtilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almıştı.

Sürücünün durmaması nedeniyle kovalamaca devam etmiş, zanlılar Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Abdulkadir Güngör (30), kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Olay sonrasında 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptıAşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptı
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandıBalıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
şehit polis Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
12:57
İkindi
15:39
Akşam
18:04
Yatsı
19:24

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Saran Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Ihlamur Eczanesi
Bandirma
Kırbıyıklar Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.