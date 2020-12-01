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Balıkesir’de seyir halindeki araç yandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.12.2020 00:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’de Susurluk’ta ana yolda seyir halindeki tırda meydana gelen tekerlek yangınını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.Olay Balıkesir-Susurluk karayolunun Festiva Outlet Tesisleri mevkinde meydana geldi.

Balıkesir’de Susurluk’ta ana yolda seyir halindeki tırda meydana gelen tekerlek yangınını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.
Olay Balıkesir-Susurluk karayolunun Festiva Outlet Tesisleri mevkinde meydana geldi. M.B.D idaresindeki 09 HR 791 plakalı tır aracının ön lastiklerinin yanmaya başlaması üzerine araç sürücüsü M.B.D aracaını yol kenarına çekerek 112 Acili arayarak yardım istedi. Balıkesir Büyükşe3hir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin araç yangınına müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Araç yangınında yaralanma olmazken, araç söndürülerek güvenli bir alana çekildi.

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