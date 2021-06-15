Balıkesir'de SGK'ya kayıtlı çalışanların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'deki sağlık kuruluşlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı çalışanlar aşı yaptırmaya başladı.

SGK'ya bağlı çalışanların eklenmesiyle il genelinde aşılama daha da hız kazandı.

İl genelinde dün 1950'si Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde olmak üzere 13 bin 982 kişiye aşı yapıldı.

Balıkesir'de şu ana kadar yapılan 814 bin 903 aşının 472 bin 828'ini ilk doz, 342 bin 75 binini ikinci doz oluşturuyor.

Şehir Hastanesi, halkın büyük ilgi gösterdiği aşılama işlemleri için 09.00'dan günün son saatine kadar tam kapasiteyle çalışıyor. Ekipler gündüz 15 aşı polikliniği ve bir çadırla hizmet veriyor. Mesai saatleri sonrasında poliklinik sayısı 30'a çıkıyor.

Aşı yaptıran vatandaşlardan Emre Eryıldız, uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Pandeminin sona ermesi için aşı çok büyük bir kurtuluş yolu olacak. Umarım herkes bir an önce aşısını olur ve bu süreci çok kısa zamanda atlatırız." dedi.

