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Balıkesir'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

04.10.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde ateşli silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan iki kişiden biri yaşamını yitirdi.

Hekimzade Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde karşılaşan S.K. (16) ve R.Ç. (16) ile İ.K. (15)​​​​​​​ ve Cahit Kazancıoğlu (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tabancayla vurulan R.Ç. ile göğsünden bıçaklanan Kazancıoğlu yaralandı.

Çevredekiler tarafından Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan Kazancıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Maktulün cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. R.Ç'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası çalışma başlatan Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı S.K'yi gözaltına aldı.

R.Ç'yi silahla yaraladığı iddia edilen diğer şüpheli İ.K'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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