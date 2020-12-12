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Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye 9 bin 540 lira ceza kesildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.12.2020 00:33 | Son Güncelleme

Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye 9 bin 540 lira ceza kesildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye 9 bin 540 lira ceza uygulandı.

Karesi ilçesinde, polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu araçtaki 3 kişi hakkında, izinleri bulunmadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 3 bin 180'er lira ceza kesildi.

Ayrıca ehliyeti olmadığı için sürücüye ve ehliyetsiz kişiye araç kullandırdığı için otomobilin ruhsat sahibine 2 bin 473'er lira ceza verildi. Ruhsat sahibine, otomobilin muayenesi bulunmadığı için de 598 lira ceza uygulandı.

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