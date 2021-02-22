Balıkesir’de son 1 haftada 74 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’de narkotik polisi il genelinde son 1 haftada yaptıkları 52 uyuşturucu operasyonunda 74 şüpheliyi yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 4’ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 52 ayrı operasyonda il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Gönen, İvrindi ve Erdek İlçelerinde 74 şüpheli şahıs yakalandı. Adlî mercilere sevk edilen 4 şahıs tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol kararıyla, 65 şahıs da haklarında yapılan adlî işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 116 gram esrar, 5 gram skunk , 2 bin 655 adet sentetik ecza hap, 85 adet ectasy hap, 214 gram bonzai, 173 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 34 adet fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 4 bin 125 TL para ele geçirildi.

