YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de son 1 haftada 74 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’de son 1 haftada 74 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

22.02.2021 12:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de narkotik polisi il genelinde son 1 haftada yaptıkları 52 uyuşturucu operasyonunda 74 şüpheliyi yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 4’ü tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 52 ayrı operasyonda il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Gönen, İvrindi ve Erdek İlçelerinde 74 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir’de narkotik polisi il genelinde son 1 haftada yaptıkları 52 uyuşturucu operasyonunda 74 şüpheliyi yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 4’ü tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 52 ayrı operasyonda il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Gönen, İvrindi ve Erdek İlçelerinde 74 şüpheli şahıs yakalandı. Adlî mercilere sevk edilen 4 şahıs tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol kararıyla, 65 şahıs da haklarında yapılan adlî işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 116 gram esrar, 5 gram skunk , 2 bin 655 adet sentetik ecza hap, 85 adet ectasy hap, 214 gram bonzai, 173 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 34 adet fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 4 bin 125 TL para ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:45
Öğle
13:27
İkindi
16:29
Akşam
18:59
Yatsı
20:17

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Balkır Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Balıkesir’de son 1 haftada 85 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de son 1 haftada 85 aranan şahıs yakalandı

Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyor

Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyor

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis 9 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 9 aranan şahsı yakaladı

Ayvalık Esnaf Odası Başkanı Çakırca’dan esnafa son çağrı

Ayvalık Esnaf Odası Başkanı Çakırca’dan esnafa son çağrı

Ayvalık’ta eTwinning Projesi

Ayvalık’ta eTwinning Projesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.