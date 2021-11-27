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Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

27.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

Terör örgütlerine yönelik operasyonel çalışmaların aralıksız süreceği kaydedildi.

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sosyal medya Balıkesir

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