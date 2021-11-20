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Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

20.11.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Buğra Tan idaresindeki 10 EY 994 plakalı otomobil, Beyoğlu Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobile çarparak yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kanalına devrildi.

Kazada, sürüsü ile araçtaki Ahmet Rasim Yılmaz ve Barış Deniz Yılmaz yaralandı.

İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerince kanaldan çıkarılan yaralılar, Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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trafik kazası Balıkesir

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