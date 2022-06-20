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Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

20.06.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan 2 kişinin tarihi eser ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılara ait araçta yapılan aramalarda 243 sikke ve 46 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya getirildi.

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