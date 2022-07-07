Balıkesir'de tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra kendisini yaralayan zanlı tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince etkisiz hale getirilmesi amacıyla bacağından vurulmasının ardından intihar girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki trafo binasının çevresinde 15 gün önce Sevim Özdemir'i pompalı tüfekle tek el ateş ederek öldüren, ardından da intihar girişiminde bulunması sonucu yaralanan İsmail E'nin (56), Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu işlemleri yapılarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen İsmail E, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edremit'te 22 Haziran'da trafo binasının çevresinde pompalı tüfekle vurulan Sevim Özdemir (42) hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı İsmail E, bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilmesi amacıyla bacağından vurularak yaralanmıştı. Başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar girişiminde bulunan İsmail E, Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.



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