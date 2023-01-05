Balıkesir'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Ö.R.K'nin kullandığı 10 AIJ 585 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir-Çanakkale kara yolunda Güre Mahallesi yakınlarındaki Karayolları Bölge Müdürlüğü Bakım Evi mevkisinde aynı yönde seyreden E.P. idaresindeki 34 DU 2290 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Ö.R.K. ve beraberindeki E.Ş ile C.E, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık görevlileri E.Ş ve C.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak ambulansla özel hastaneye kaldırılan sürücü Ö.R.K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü E.P. jandarma tarafından gözaltına alındı.

