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Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

08.02.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Turgun idaresindeki 10 H 8231 plakalı otomobil, Kızıklı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Bu aracın arkasından seyreden Kübra Fatma Ateş'in kullandığı 35 EFE 69 plakalı otomobil de yol dışına çıkarak ağaca çarptı.

Kaza sonucu araçlarda sıkışarak yaralanan iki sürücü, Şule ve Makbule Hiranur Turgun ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Turgun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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