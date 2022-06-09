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Balıkesir'de trafo hattında çıkan yangın söndürüldü

09.06.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de trafo hattında çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, bölgeye elektrik sağlayan ana trafo hattında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye elektrik sağlayan TEİAŞ'a ait ana trafo hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İlçede bir süre elektrik kesintisine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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