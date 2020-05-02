YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.05.2020 01:01 | Son Güncelleme

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Eş zamanlı üç ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 9 uyuşturucu hap, 1,47 gram esrar, hassas terazi ile 1,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Şüpheli Uyuşturucu Operasyonu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:25
Sabah
06:01
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Canan Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Cadde Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.