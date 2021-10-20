Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir il merkezi ve 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 2'si tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik il merkezi, Ayvalık, Edremit ve Erdek ilçelerinde 13 operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 110,40 gram metamfetamin, 12,50 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 34 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışında kullanılan 2 rulo alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla salıverildi. Diğer zanlılar ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



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