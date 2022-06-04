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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı

04.06.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 63 gram metamfetamin, 58 gram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 15 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 14 cep telefonu, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 18 fişek ve bir muşta ele geçirildi.

Karakola götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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