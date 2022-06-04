Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda 63 gram metamfetamin, 58 gram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 15 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 14 cep telefonu, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 18 fişek ve bir muşta ele geçirildi.
Karakola götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz