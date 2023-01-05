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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

05.01.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki bir villada iklimlendirme sistemi kurularak kenevir maddesi yetiştirildiği ve uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla villada bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Villada ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 200 gram kubar esrar, saksılar içinde 30 kök kenevir bitkisi, tabanca, 9 fişek, 2 vantilatör, 10 seyyar led aydınlatma, 3 havalandırma cihazı, 2 güç kaynağı, elektrik panosu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1475 avro ile 1550 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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