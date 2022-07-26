Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Ayvalık arasında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir grubu takibe aldı.

Ekipler, İzmir'den gelerek Ayvalık'ta uyuşturucu sattığını tespit ettiği E.Y, E.G, A.E. ve A.Ö'yü kullandıkları otomobili durdurarak yakaladı. Ekipler ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin getirdiği uyuşturucuyu ilçede satan Ö.E'yi de gözaltına aldı.

Polis ekipleri, Ö.E'nin adresinde yaptıkları aramada 1000 adetten fazla uyuşturucu hapın yanı sıra satışa hazır halde toz uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 30 bin lira ele geçirdi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Y, E.G. ve Ö.E. hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderilirken, A.E ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

