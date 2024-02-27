Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliyi takibe aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yaptığı aramada, 7 bin 194 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler D.A. (20), C.S. (19), E.D. (36), M.K. (29) ve E.Ş. (25) polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



