Balıkesir'de yakalanan FETÖ firarisi eski yarbay tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski kara yarbay tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski kara yarbay F.H'nin gizlendiği adres tespit edildi.

Altınoluk Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilen yarbay F.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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