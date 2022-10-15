Balıkesir'de yanan ağıldaki iki koyun telef oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde yanan ağılda 2 koyun telef oldu.

Düzler Mahallesi'nde Ayhan Değirmenci'ye ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 2 koyun telef olurken 3 koyun sağ kurtarıldı.

Yangında ağıl kullanılamaz hale geldi.



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