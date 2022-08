Balıkesir'de yerleşim yerine inen yaban domuzları görüntülendi

BALIKESİR (AA) - Edremit'te yerleşim yerine inen domuzların yiyecek arayışı cep telefonuyla kaydedildi

Kazdağları'ndan inen domuzlar, Altınoluk Mahallesi Tekçam Caddesi'ndekiçöp konteynırları çevresinde yiyecek aradı.

Evlerinin önünde domuzların dolaştığını gören bazı tatilciler korktu, kimileri ise cep telefonlarıyla onları görüntüledi.

Çevre sakinlerinden Celal Karadere AA muhabirine, domuzların her akşam bölgeye geldiğini belirtti.

Karadere, domuzların 7- 8'li grup olarak geldiklerini ifade etti.

Osman Taşdemir ise domuzların hemen hemen her gün düzenli olarak geldiklerini belirterek insanlarla domuzların birbirlerine alıştıklarını kaydetti.

Yakında ayıları da beklediklerini söyleyen Taşdemir, "Hayvanlar herhalde dağda aç kalıyorlar ondan dolayı da geliyorlar." dedi.

Emine Can da domuzların kimi zaman erken kimi zaman da geç saatte bölgeye geldiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Gece de kalabiliyorlar burada. Alıştık artık onlara, onlar bize biz onlara. Arada bir onlara yiyecek veriyoruz. Karpuz, kavun, ekmek veriyoruz aç kalmasınlar hayvanlar. Her zaman geliyorlar."

Alıştıklarını ve her akşam beklediklerini anlatan Can, "Domuzları ilk görenler her zaman şaşırıyorlar. Nereden geldi, nasıl burada duruyorlar, nasıl zarar vermiyorlar diye soruyorlar. Hiç kimseye zararları yok. Herkes meraklı fotoğraflarını çekiyor." diye konuştu.