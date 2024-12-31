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  4. Balıkesir'de yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde, aranan 12 kişi yakalandı

Balıkesir'de yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde, aranan 12 kişi yakalandı

AA AA
31.12.2024 10:09
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Balıkesir'de yılbaşı öncesi polis ekiplerince yapılan asayiş ve trafik huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 ilçede 95 ekip 325 personelle yılbaşı öncesi asayiş ve trafik huzur denetiminde bulundu.

2 bin 367 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında aranma kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

296 umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda yakalananlardan 15,27 gram metamfetamin, 2 sentetik hap ve 120,80 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Çalışmalarda, denetlenen 542 araçtaki 73 sürücüye idari para cezası verildi, 17 araç trafikten men edildi.

Uygulamaların bugün de süreceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir trafik asayiş huzur uygulama

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