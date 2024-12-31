Balıkesir'de yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde, aranan 12 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 ilçede 95 ekip 325 personelle yılbaşı öncesi asayiş ve trafik huzur denetiminde bulundu.
2 bin 367 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında aranma kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.
296 umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda yakalananlardan 15,27 gram metamfetamin, 2 sentetik hap ve 120,80 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Çalışmalarda, denetlenen 542 araçtaki 73 sürücüye idari para cezası verildi, 17 araç trafikten men edildi.
Uygulamaların bugün de süreceği öğrenildi.