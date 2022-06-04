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Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

04.06.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi Boztepe mevkisinde bulunan zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 su ikmal aracı ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1,5 dönümlük alanda hasar oluştuğu öğrenildi.

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