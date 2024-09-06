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Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA AA
06.09.2024 10:04
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki 17 YK 168 plakalı tır, Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde arızalanarak emniyet şeridine yanaştı.

Daha sonra geri manevra yapan tır kayarak arkadan gelen Alper T. yönetimindeki 10 BL 950 plakalı ve Sedef Ö. kontrolündeki 35 ARN 524 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada, Alper T'nin sürücüsü olduğu araçta bulunan Hale T, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki İbrahim T. ise yaralandı.

İbrahim T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hale T'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Sağ şeritten bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir İvrindi

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