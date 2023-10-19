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Balıkesir'deki gelir getirici tür ağaçlandırma sahasında ceviz hasadı başladı

19.10.2023 11:28 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 yıl önce Orman İşletme Müdürlüğünce kırsal mahalle sakinlerine gelir getirmesi amacıyla oluşturulan bahçede yetişen cevizler hasat ediliyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünün kırsal Çakıl, Mahbubeler, Emre ve Yeşilçomlu mahallelerinde çıplak araziler ve bozuk orman alanlarına diktiği zeytin, ceviz, kestane, fıstık çamı ve badem ağaçları, bölge halkının bütçesine katkı sağlıyor.

Yeşilçomlu'da 2017'de 100 dönüm alana dikilen 1500 ağaçtan bu sene 10-12 ton ceviz rekoltesi alınması, bölge halkının yaklaşık 1 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor. Diğer mahallelerdeki ceviz ağaçlandırma sahalarından toplanan ürünlerle bu miktarın 16 milyon liraya çıkması bekleniyor.

Mahbubeler ve Yeşilçomlu sakinleri, hasatta kendilerini ziyaret eden Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Bandırma Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek ve Şube Müdürü Halil Karademir'e teşekkür etti.

Kayıran, gazetecilere, halkın, ağaçlandırma çalışmalarından gelir elde etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bandırma'nın 9 kırsal mahallesinde zeytin ağaçlandırması yapıldığını belirten Kayıran, "Balıkesir il genelinde 238 mahallede 1682 hektar sahada 522 bin adet gelir getirici tür ağaçlandırması yapıldı. Bunların içinde zeytin ağırlıkta olmak üzere kestane, ceviz, hünnap ve değişik türler bulunuyor." dedi.

Kayıran, gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Yeşilçomlu Mahalle Muhtarı Mustafa Can Toros da gelir getirici tür ağaçlandırmasından memnun olduklarını anlatarak, "Orman Bölge Müdürlüğüne bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı oldular. Çiftçimiz de elinden geleni yaptı." diye konuştu.

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