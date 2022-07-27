Balıkesir’deki gübre fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki gübre fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Bandırma-Erdek kara yolunun 10. kilometresindeki fabrikanın içerisine mal taşınan bantlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle hasar meydana geldi.



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