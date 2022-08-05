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Balıkesir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

05.08.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında zarar gören bölge, dronla görüntülendi

Balıkesir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

BALIKESİR (AA) - Susurluk ilçesinde dün meydana gelen ve yaklaşık 16 hektarlık alanda etkili olan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Yıldız Mahallesi yakınlarında Orman Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan bölgede, ulaşılamayan yerlere dozerle yol yapılıyor.

Ekipler, bölgede 27 arazöz, 6 Su ikmal aracı ve 120 personelle soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalarına devam ediyor.

Yangında zarar gören bölge, dronla görüntülendi.

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

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