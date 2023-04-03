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Balıkesir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

03.04.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolu Kadıköy Mahallesi yakınlarında, Adil A. (43) idaresindeki Edremit Belediyesine ait 10 AEV 832 plakalı çöp kamyonu, aynı istikamette giden Merve D. (37) yönetimindeki 10 AGC 479 plakalı otomobile, ardından da Tahsin A. idaresindeki 10 ADG 060 plakalı ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 10 AGC 479 plakalı otomobil refüje çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Merve D. ile otomobildeki Elif D. (8) ve Burak D. (11) ile çöp kamyonunun sürücüsü Adil A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra normalde döndü.

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