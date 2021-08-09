YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

09.08.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

KOCAELİ (AA) - Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndaki kazada yaşamını yitiren anne Sevim Kızılırmak (52), çocukları Melissa Kızılırmak (21) ve Ozan Ahmet Kızılırmak'ın (17) cenazeleri, yakınları tarafından Körfez Mezarlık Morgundan alınarak Esentepe Camisi'ne getirildi.

Kazayı duyarak Fransa'dan Türkiye'ye gelen baba Selahattin Kızılırmak ve oğlu Mikail Kızılırmak, burada taziyeleri kabul etti.

Anne ve çocuklarının cenazesi, kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kızılırmak ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ailenin yaz tatilini geçirmek için geçen hafta Türkiye'ye geldikleri, Melissa ve Ozan Ahmet Kızılırmak'ın Fransa'da üniversitede öğrenim gördükleri öğrenildi.

Melissa Kızılırmak'ın Arap uyruklu kız arkadaşının da tatil için Türkiye'ye geldiği ve kazada yaralandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterlerNASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterler
PARTNERŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladıŞilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Kerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyorKerpe Koyu'ndaki Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:57
Öğle
13:11
İkindi
17:02
Akşam
20:14
Yatsı
21:47

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Feyzanur Eczanesi
Izmit
Korhan Eczanesi
Izmit
Eren Eczanesi
Izmit
Hale Eczanesi
Izmit
Sağlık Eczanesi
Korfez
Başiskele Eczanesi
Basiskele
Şifa Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.