Balıkesir’den 83,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 7,4, ithalat yüzde 1 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar, ithalat yüzde 0,6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir’de ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 24,4 artarak 83 milyon 400 bin dolar, ithalat yüzde 41 artarak 51 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleşti.

