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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.11.2020 19:36 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kabaklı Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu kişilere, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.

Mahalle sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubu'nun destek vereceği belirtildi.

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