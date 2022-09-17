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Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı

17.09.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Kuvayımilliyecilerin hayattaki torunlarıyla söyleşi etkinliği gerçekleştirildi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İzmir'in işgali sonrası Alaca Mescid ve Okuma Yurdu toplantılarıyla Balıkesir'de Kuvayımilliye hareketini başlatan bayrak adamlar arasındaki Yırcalızade Şükrü, Hasan Basri Çantay, Parti Pehlivan, Zarbalı Hulusi ve Keçecizade Hafız Emin Efendi'nin torunları, Rona Yırcalı, Yılma Çantay, Gülden Sarıbaş, İbrahim Ergül ile tarih araştırmacısı yazar Aydın Ayhan, anılarını görseller eşliğinde paylaştı.

Balıkesir Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Gazeteciler Cemiyeti, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ve Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen etkinliğin ardından katılımcılara plaket verildi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir yönetiminde gerçekleştirilen söyleşinin son bölümünde bir konuşma yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, hatıralarını paylaşanlara teşekkür etti.

Bu toprakların kolay kazanılmadığını vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Orada, baktığımızda, canı pahasına verilen mücadele var. Kuvayımilliye değerlerine sahip çıkıyoruz, bugün biz varsak, cumhuriyetimiz varsa, bayrağımız dalgalanıyorsa, onların sayesindedir. Her birini rahmetle, şükranla yad ediyorum. Kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, düşünce insanlarımızı, cumhuriyetimiz için cephede savaşanları saygı ve hürmetle anıyorum."

Programın son bölümünde, "Kuvayımilliye Dönemi ve Ruhu Temalı" resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

"Kuvayımilliye Şehri Balıkesir" temalı resim sergisinin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından program sona erdi.

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