Balıkesir'in eğitimdeki başarı çıtası "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi"yle yükselecek

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir Valiliğince hayata geçirilen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesiyle (BİGEP) öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin enerjisi yükseltilecek, heyecanı ile motivasyonu artırılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin de desteklediği projeyle öğrencilerin motivasyonunun artırılması ve sınavlarda daha başarılı olmaları hedefleniyor.

Kentteki tüm resmi ve özel 1108 okulun tamamında yürütülecek olan projede, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, motivasyonlarını artırmak, öğrencileri eğitsel, akademik, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleriyle desteklemek, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerde yer almalarını sağlamak ve öğrencilerin çağın gerektirdiği donanımlara (Endüstri 4.0) sahip, gelişime açık, nitelikli bireyler olmaları hedefleniyor.

Bu kapsamda, yürütülmekte olan uluslararası alanda Erasmus+ ve eTwinning projeleri, ulusal ve bölgesel alanda TÜBİTAK, TEKNOFEST, GMKA projeleri ve Bilim Olimpiyatları ve yerel alanda gerçekleştirilecek projeler BİGEP'in bu bileşeniyle yürütülecek.