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Balıkesir'in körfez ilçelerinde zeytinyağında yüksek verim sevinci

21.11.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgede geçen yıla oranla zeytinyağı üretiminde iki kat artış bekleniyor.

Edremit Körfezi'nde yağlık zeytin hasadı yaklaşırken ağaçlardaki yüksek verim üreticiyi umutlandırdı.

Körfez bölgesinde yaklaşık 13 milyon zeytin ağacının bulunduğu Ayvalık, Edremit, Havran, Burhaniye ve Gömeç ilçelerindeki arazilerde bugünlerde sofralık zeytinler toplanıyor.

Hem ağaçlardaki tane tutumunun fazla olması hem de erken sıkımda görülen yüksek verim, ay sonuna doğru başlayacak yağlık zeytin hasadı için üreticileri memnun ediyor.

Körfezde geçen yıla göre zeytinyağı üretiminde iki kat artış bekleniyor.

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine, körfezde on binlerce kişinin 5 ay boyunca zeytin ve zeytinyağı işinde çalışarak geçimini sağladığını söyledi.

Bölgede bu sezon 40-45 bin ton zeytinyağı rekoltesi beklediklerini belirten Semerci, "Üretimin fazla olması bölgede ciddi anlamda bir ekonomik hareketlilik doğuracak. Dolayısıyla bölge halkı olarak bundan son derece memnunuz. Hem üretici hem bu işte çalışan emekçi kardeşlerimiz bundan faydalanmaktalar. Umuyorum güzel bir sezon geçiririz ve ihracatımıza da önemli katkısı olur." dedi.

İtalya ve İspanya'da zeytinyağı üretiminde bu sezon düşüş öngörüldüğünü bildiren Semerci, Türkiye'de ise tersi bir durumun yaşandığını dile getirdi.

Türk zeytinyağının dünyaya tanıtılması için bunun çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Semerci, "Bu yıl ürün verimimiz çok güzel. Sıkıldığı zaman yüzde 12 ila 15 yağ aldığımız ürünlerden bu yıl yüzde 20 ila 30 ürün aldığımızı görüyorum. Bu rakam çok iyi bir rakamdır. Zeytinin içindeki su azlığı dolayısıyla fabrikalarımız bu yıl biraz fazla iş yapacak ama onlar da üretimden memnun." diye konuştu.

"HASAT SEZONUNA HIZLI BAŞLADIK"

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal da Edremit Körfezi'nde üretilen zeytinyağının dünya çapında ün kazandığını, üreticinin yüzünü güldüren bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Ayvalıklı zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek, "İtalya ve İspanya'da mahsul az olduğu için oradan ciddi bir talep var. Bizdeki fazla ürünlerin de oralara ihraç edileceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Üreticilerden Halil Sucu ise Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde geçen sezona göre bu dönem rekoltenin iki katına çıkmasının beklendiğini anlattı.

Sucu, "Hasat sezonuna hızlı başladık. İlimizde geçen yıla göre rekoltede ciddi artış var. Ürünümüz bol olabilir ama biz aynı kalitede üretimi gerçekleştirebilirsek o zaman başarılı oluruz." değerlendirmesini yaptı.

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zeytinyağı Balıkesir edremit körfezi

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