YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'in Marmara ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Marmara ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

23.06.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Marmara ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, bazı ağaçlar devrildi.

Marmara, Avşa, Saraylar ve Ekinlik adalarında kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış dolayısıyla birçok ev ve iş yerini su bastı, bazı ağaçlar fırtınadan devrildi.

Bazı cadde ve sokaklar da su altında kaldı.

Ekinlik Adası'nda ise sahilde yağmur sularının denizle birleştiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine, yaklaşık 45 dakika süren yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerinin zarar gördüğünü belirterek, "Saraylar, Ekinlik ve Avşa Adası'nda bazı evler sular altında kaldı. Yollar da bozuldu. Uzun süredir böyle bir yağış görmedik." dedi.

Bu arada, Saraylar'da fırtına nedeniyle bazı ağaçların devrildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Balıkesir'deki trafik kazasında ölen iki belediye personeli için tören düzenlendiBalıkesir'deki trafik kazasında ölen iki belediye personeli için tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Haziran Çarşamba

İmsak
03:40
Sabah
05:34
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Çarşamba

Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Öztuzcu Eczanesi
Merkez
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Merkez
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Işık Eczanesi
Bandirma
Onur Eczanesi
Bandirma
Miray Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Hatay'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.