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Balıkesirli gönüllü öğretmenler Hatay’da

14.03.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından DYK noktaları oluşturuldu.

Balıkesirli gönüllü öğretmenler Hatay’da

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde verilmesi planlanan "Destekleme ve Yetiştirme Kursları"nda gönüllü olarak görev almak üzere öğretmenler Balıkesir’den Hatay iline hareket ettiler.

Öğretmenler depremden etkilenen çocukları sınavlara hazırlamak, akademik açıdan geliştirebilmek için tüm imkânları seferber ederek, ölçme ve değerlendirme merkezine destek oluyor. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; Bu en zor günlerde yüreğini ortaya koyup canla başla çalışan fedakâr öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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