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Balıkesirli Habibe Afyonlu judoda dünya şampiyonu oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Almatı şehrinde devam eden Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda Balıkesirli judocu Habibe Afyonlu şampiyon oldu. Habibe Afyonlu şampiyonanın en hızlı ipponunu finalde Japon Airi Yazawa karşısında 23 saniyede yaparak dünya şampiyonu oldu. Şampiyon sporcu pazartesi günü Balıkesir'de törenle karşılanacak.

Balıkesirli Habibe Afyonlu judoda dünya şampiyonu oldu

Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü sporcusu Habibe Afyonlu, Almatı'da devam eden Ümitler Dünya Judo Şampiyon'asında 63 kiloda Japon rakibi Airi Yazawa'yı turnuvanın en hızlı ipponu ile 23 saniyede yenerek dünya şampiyonu oldu.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine Bağlı Kayapa mahallesinden olan Habibe Afyonlu, halen Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi. Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu İHA'ya yaptığı açıklamada, "Dünya şampiyonu olan genç sporcumuz Habibe Afyonlu'nun başarısından büyük mutluluk duyduk, Kazakistan'da şampiyona halen devam ediyor. Dünya şampiyonu başarılı sporcumuz Habibe pazartesi günü yurda dönecek. Başarılı sporcumuz için il müdürlüğünde bir tören düzenleyeceğiz. Bu sporcumuzun dünya şampiyonu olması Balıkesir ve Türkiye için gurur kaynağı oldu" şeklinde konuştu.

Habibe Afyonlu'nun şampiyon olması Balıkesir'de büyük sevinçle karşılandı. AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mutlu Aydemir ve Türk Eğitim-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Baki sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla sporcuyu tebrik ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Habibe Afyonlu Almatı Ümitler Dünya Judo Şampiyonası Kazakistan

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