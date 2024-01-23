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Balıkesirli öğrenciler tatilde kodlama eğitimine katıldı

İHA İHA
23.01.2024 14:42 | Son Güncelleme:
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Burhaniye ilçesinde, yarı yıl tatiline giren öğrenciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kodlama eğitimine katıldı.

Balıkesirli öğrenciler tatilde kodlama eğitimine katıldı

BASKİ hizmet binasında başlayan 5 günlük eğitime 80 öğrenci katılıyor.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ortaokul öğrencileri tatillerini Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kodlama kursunda geçiriyor. Balıkesir’den gelen eğitmenlerin öncülüğünde kodlama eğitimi alan öğrenciler Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti. Kodlama eğitimlerinin bu hafta içinde 8 ilçede sürdürüldüğünü anlatan yetkililer, önümüzdeki hafta da 7 ilçe de kodlama eğitimi verileceğini açıkladı. Eğitimi çok beğendiğini anlatan Murat Ali Uçka. “Bu gerçekten çok güzeldi. Gerçekten burayı işleten abilere ablalara çok teşekkür ederim. Gelecekte böyle bilgisayarcı olmak istiyorum. Devamını bekliyoruz” dedi. Kadriye Melek Afacan da, “Öncelikle Yücel başkanımıza çok teşekkür ederim. Ben gerçekten çok sevdim, çok eğlendim. Hiç aklıma gelmemişti böyle bir kurs olduğu. İyi ki de Yücel başkanımız bu kursu açmış. Açtığı için çok teşekkür ediyorum ve bu kursta öğretmen ve diğer arkadaşlarımla da çok eğlendim. Çok güzel etkinlikler yaptım” dedi. Emre Okdemir ise, “Yücel başkanımıza teşekkür ederim. Yücel başkan sayesinde çocukların teknolojiye merakı artıyor. Çocuklar yazılım ve bilgisayar konusunda iyi oluyorlar yani. Profesyonelleşiyorlar. Bu sayede çok iyi bilgisayar mühendisleri olabilir dedi. Bilgisayar öğretmeni Taha Sait Demir de, “Bu gün Burhaniye’deyiz. Kodlama eğitimindeyiz. Bu eğitimlerimiz 8 ilçede bu hafta süresince 5 gün boyunca devam edecek. Gelecek hafta da 7 farklı ilçemizde olacaktır, Bu eğitimlerimiz zaten Balıkesir ilimizin merkezinde devam ediyordu. Hafta sonları oluyordu” dedi.

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