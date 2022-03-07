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Balıkesirspor-Altaş Denizlispor maçının ardından

07.03.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak: "Atanın kazanacağı bir maçtı. Rakip attı kazandı" - Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Göreve gelmemden sonra takım iyi tepki verdi. Bu galibiyet bizi daha iyi yerlere götürecektir"

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Denizlispor'a 1-0 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, atanın kazanacağı maçta rakiplerinin golü bularak 3 puanı alan taraf olduğunu söyledi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mağlup olmalarına rağmen oyuncuların çok fedakarca oynadığını dile getirdi.

Başa baş bir maç oynadıklarını ancak öne geçecek fırsatı yakalayamadıklarını aktaran Bulak, "Atanın kazanacağı bir maçtı. Rakip attı kazandı. Yakaladığımız birkaç pozisyonu değerlendiremedik. Kadro kuramamak, transfer yapamamak, transfer yasağının olması, elimizi kolumuzu bağlıyor. Hücum oyuncusu değiştiremiyoruz, zaten tam hücum oynamıyoruz. Stoperi orta saha yapıyoruz, orta sahayı santrfor yapıyoruz. Rakiplerimiz aynı bölgenin oyuncularını değiştirirken ellerinde iyi oyuncular varken maalesef biz 2002-2003 doğumlu 5 oyuncu ile oynamak durumunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Giray Bulak, taraftarlardan desteklerini sürdürmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

- Mesut Bakkal: "Bu galibiyet bizi daha iyi yerlere götürecektir"

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Maçın kendileri için zor geçeceği bilincinde olduklarını anlatan Bakkal, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in tüm maçlarda iyi oynadığı bir gerçek. İlk devre karşılıklı kaçan goller oldu. Sahada iyi bir mücadele vardı. İkinci yarıya çıkarken biraz daha tempomuzu arttırmamızı söylemiştim. İlk devredeki tempoyla üretmek ve maçı kazanmak zordu. İnat ettik, vazgeçmedi çocuklar ve yan toptan güzel bir golle maçı kazandık. Bu galibiyet bizim gerçekten çok önemli. Gelecek haftayı bay geçeceğiz. Ondan sonra Kocaelispor'a konuk olacağız. Şimdi daha moralleyiz daha öz güvenliyiz. Geldiğim günden itibaren 11 puan alan bir takım var bu da iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Göreve gelmemden sonra takım iyi tepki verdi. Oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet bizi daha iyi yerlere götürecektir."

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