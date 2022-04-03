YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

03.04.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak: "5-1 evimizde ağır bir yenilgi oldu ama biz hep iyi oynadık" - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer: "Kalan yedi maçta sonunu düşünmeden en iyi oyunu oynamaya çalışacağız"

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 5-1 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, ağır bir yenilgi aldıklarını belirtti.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmada ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Erken gol yemelerinin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Bulak, şöyle konuştu:

"Taraftarımız tabii haklı olarak istiyor ki genç oyuncular oynasın ve biraz daha farklı şeyler yapalım ama biz çok da transfer yapıp kendi eksiğini gediğini kapatabilen bir takım değiliz. Eldeki mevcut oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Gençleri mümkün mertebe oynatacağız, oynatıyoruz. Bugün kaleci Yiğit'i oynattık. 5-1 evimizde ağır bir yenilgi oldu ama biz hep iyi oynadık. Bu zamana kadar hep iyi oynadık. Zaten üst üste 3-0 olunca tabii ki oyuncularda bir dağılma oldu. Rakibi tebrik ediyorum."

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer de kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kalan 7 maça odaklandıklarını anlatan Bilazer, şunları kaydetti:

"Maç bizim açımızdan mental olarak çok kolay değildi. Puan durumundan bağımsız olarak eğer Balıkesir'e bakarsak, maç öncesi tabii 11 puanı var ligin sonuncusu ama oynadığı oyun, ortaya koyduğu mücadele, vermiş olduğu savaş, aslında bu puanın karşılığı değildi. Kalan yedi maçta sonunu düşünmeden en iyi oyunu oynamaya çalışacağız. Oyunu daha çok geliştirmeye çalışacağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafındaÇorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında
Trabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevudaTrabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevuda
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale SMA hastası bebek için çıkacakRıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale SMA hastası bebek için çıkacak

Balıkesir Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazar

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
13:17
İkindi
16:51
Akşam
19:41
Yatsı
21:01

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Pazar

Alp Eczanesi
Altieylul
Kesen Eczanesi
Altieylul
Koray Eczanesi
Karesi
Yeşilli Eczanesi
Karesi
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Atlı Eczanesi
Bandirma
Havacılar Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Göğüste ağrılı yanma ve kabızlığa dikkat!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Beyaz minili tarzını yine kimse beğenmedi! "Ama oyunculuğu iyi"

Beyaz minili tarzını yine kimse beğenmedi! "Ama oyunculuğu iyi"

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.