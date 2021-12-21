Balıkesirspor devreye plakayı yakalayarak girmek istiyor

BALIKESİR (AA)- Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacakları maçı kazanarak devreye Balıkesir'in plaka kodu olan 10 puanla girmek istediklerini söyledi.

Bulak, Eyüpspor mücadelesi öncesi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Devreyi Balıkesir'in plaka kodu olan 10 puanla tamamlamak istediklerini, bunun için de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini belirten Bulak, yönetimin transfer tahtasını açmak için büyük bir gayret içinde olduğunu ifade etti.

Giray Bulak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balıkesirspor camiası büyük bir camia, Balıkesir büyük bir şehir. Bu şehri omuzladılar götürmeye çalışıyorlar, sonuna kadar götüreceklerine inanıyorum, destek bekliyoruz. Hem şehir hem kulüp hem yönetimimiz hem de temsil adına bizim için iyi olacak çok şık düşecektir. Sonuçta kaybedersek hep beraber kaybediyoruz, kazanırsak da hep beraber kazanıyoruz. Kazanan da Balıkesir ve Balıkesirspor oluyor."

Oyuncularının sahada cesur ve yürekli oynadığını aktaran Bulak, "Hep maçlara ortağız, hep ortak oynuyoruz. Hatta kazanmaya yakın oynuyoruz. Bunu ben MKE Ankaragücü maçında gördüm, Ümraniyespor, Bandırmaspor karşılaşmalarında da gördüm, en son oynadığımız Altınordu mücadelesinde de gördüm. Sizler de şahit oldunuz, kimse geri durmuyor. Herkes cesur, yürekten ve içten oynuyor, bu saha içinde, saha dışında herkes için geçerli. Herkes birçok şey yapmanın gayreti içerisinde. Bu zamana kadar gol atamıyorduk kaybediyorduk, şimdi 3 gol attık, 4 gol yedik, yine kaybettik." ifadelerini kullandı.

Play-off potasında bulunan Eyüpspor'dan çekinmediklerini ifade eden Bulak, kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Giray Bulak, "Şimdi ligin ilk yarısının son maçını Eyüpsor ile oynayacağız. Play-off grubu içerisinde olan bir takım. İyi transferleri olan bir takım. Ama bir çekingenliğimiz yok. Ben oyuncularımda ve şehirde bunu görüyorum. Bizim oynadığımız bütün maçlarda bizi izleyip de bize telefon açan, mesaj yazan arkadaşlarımız 'Kazanabilirdiniz ama kazanamadınız.' diye söylüyor. Kazanma adına demek ki mesaj veriyoruz. Yine aynı şeyleri yapacağımızı düşünüyorum. Bundan çok ümitliyim." ifadelerini kullandı.

Rakiplerini analiz ettiklerini, nasıl oynayacaklarını bildiklerini kaydeden Bulak, tüm motivasyonlarının kazanmak üzerine olduğunu, taktik, fizik geliştirici ve psikolojik antrenmanlarını sürdürdüklerini ifade etti.

