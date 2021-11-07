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Balıkesirspor teknik direktör İsmet Kamak ile yolları ayırdı

07.11.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesirspor teknik direktör İsmet Kamak ile yolları ayırdı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü İsmet Kamak, görevinden istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Kamak, ligin 12. hafta mücadelesinde bugün Adanaspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından yönetime istifasını sundu. Yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme sonrası Kamak'ın istifasının kabul edildiği belirtilerek, "İsmet Kamak ve ekibine takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Spor Toto 1. Lig'de 6 puanla son sırada yer alıyor.

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