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Balıkesirspor Teknik Direktörü Şimşek transfer yasağının kaldırılması için kentten destek istedi

01.08.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesirspor Teknik Direktörü Şimşek transfer yasağının kaldırılması için kentten destek istedi

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, kulübün transfer yasağının bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun kendileri için daha zor geçeceğinin altını çizdi.

Takımın yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu şehir yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı bir şehir. Şehir hancı, biz yolcuyuz. Şehrin büyükleri, ileri gelenleri bu takıma destek vermeli bu işe el atmalı. Bu kulübün yaşaması lazım. Biz üzerimize düşeni yapacağız ve sahada sonuna kadar savaşacağız. Bu sene de aynı inanç ve hırsla mücadele edeceğiz ama transfer tahtasının açılması önemli. Üst ligden düşen takımlar ile alt ligden gelen takımların kalitesi ortada. Güçlü kadrolar kuran takımlar var. Ayrıca bu sezon 3 değil 4 takım düşecek. Balıkesirspor'un yaşaması önemli."

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