YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

17.12.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesirspor transfer tahtasını açtırmak istiyor

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Özgür Yılmaz, transfer tahtasını açtırmak ve ödemelerin tamamını yapmak istediklerini bildirdi.

Yılmaz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yönetime geldiklerinde öncelikli olarak takım içindeki sıkıntıları giderdiklerini söyledi.

Oyuncuların daha önce birkaç sezon prim usulü oynadığını iddia eden Yılmaz, "Biz dedik ki herkesin hakkını verelim. Stada dahi 100 bin lira borç var, görevlilerin maça gelip de alamadığı para. Biz her maça gittiğimizde 'Kul hakkı yemeyelim.' dedik ve oynadığımız her maçın parasını ödedik, Allah'ın izniyle de ödeyeceğiz." diye konuştu.

Genel kurul kararı almayı düşünmediklerini vurgulayan Yılmaz, takımın küme düşmesi halinde bile üst lige çıkarmadan yönetimi bırakmayacaklarını ifade etti.

Maddi anlamda çok sıkıntılarının olmadığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki dosyaları yüzde 10 verip açarsınız ama biz bunun peşinde değiliz. Bu kötü durum bizim için bir fırsat. Ligdeki puanlamada en son sıradayız, küme düşecek yönden ilk takımız. Bu bizim borçlarımız için dezavantaj. Bizden önceki yönetimler insanları yıldırmışlar ki soyadının son harfini değiştirip parayı göndermişler, dekontun fotoğrafını atmışlar, imzayı alınca para geri dönmüş. Bu mağdur olan insanlar paranın tamamını istiyor."

Transfer tahtasını açtırmayı ve ödemelerin tamamını yapmayı hedeflediklerini aktaran Yılmaz, Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki dosyaları çözmek için 15 milyon lira bütçe ayırdıklarını sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Atilla Özmen ise ligin son haftasındaki Royal Hastanesi Bandırmaspor mağlubiyeti nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

Balıkesirspor için 4-5 yıldır çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını dile getiren 33 yaşındaki kaleci, "Şu anda sahada bir sportif başarısızlık var. Bundan dolayı en büyük suç biz takım kaptanlarınındır. Balıkesirspor'a performans olarak veya başka bir nedenle zararımız varsa boynumuz kıldan incedir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Eğer gerçekleşirse..." Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omicron uyarısı: Durum çok ciddi"Eğer gerçekleşirse..." Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omicron uyarısı: Durum çok ciddi
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Mesai arkadaşının kullandığı çöp kamyonunun altında kalan şoför öldüMesai arkadaşının kullandığı çöp kamyonunun altında kalan şoför öldü
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:16
Öğle
13:09
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:17

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Yenisu Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Duygu Eczanesi
Bandirma
Serap Eczanesi
Bandirma
Bigadiç Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.