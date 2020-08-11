YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesirspor'da eski asbaşkanlardan Ümit Arslan, başkanlığa aday oldu

Balıkesirspor'da eski asbaşkanlardan Ümit Arslan, başkanlığa aday oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.08.2020 18:44 | Son Güncelleme

Balıkesirspor'da eski asbaşkanlardan Ümit Arslan, başkanlığa aday oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesirspor Kulübünün seçimli olağan genel kurulu öncesi kulübün eski asbaşkanlarından Ümit Arslan, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ümit Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olağan kongre öncesinde aday olduğunu duyurdu.

Balıkesirspor'un içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları tam olarak bilmediklerini aktaran Arslan, "Spor kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla Balıkesirspor'u daha da zorlu bir süreç bekliyor. Transfer tahtasının açılması, mevcut kadrodaki oyuncularla görüşülmesi ve yeni transferlerin yapılabilmesi için gerekli olan kaynağın bulunarak yeni kadronun oluşturulması için yola çıktığımızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Balıkesirspor'un 54 yıllık şanlı armasını daha yukarılarda dalgalandırmak için bu göreve talip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taşın altına elini sokma sırası bizdedir. Ekibimle birlikte ben değil biz diyerek Balıkesir'in siyaset üstü tek kurumu olan Balıkesirspor'u yine siyaset üstü bir ekiple, her rengi içinde barındıracak şekilde kurarak yola çıkıyoruz. Bugün kavga değil birlikte olma günüdür.
Bugün içimizde yeşeren umutları, hayata geçirme günüdür. Bugüne kadar birçok genel kurul gerçekleştiren Balıkesirspor'un bu genel kurulu takımımızın geleceği noktasında hayati önem taşımaktadır. Böylesine kritik bir kongrede kalbinde Balıkesirspor sevdası yatan üyelerimizin genel kurula hassasiyetle katılımlarını rica ederken çıktığımız bu yolda tek gayemizin Balıkesirspor armasını daha yukarılara taşımak olduğunu tekrar belirtir, saygılarımı sunarım."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:34
Sabah
06:10
Öğle
13:19
İkindi
17:08
Akşam
20:17
Yatsı
21:47

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Dilek Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Nesrin Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.