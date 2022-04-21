Balıkesirspor'da Giray Bulak ile yollar ayrıldı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktör Giray Bulak dönemi sona erdi.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Giray Bulak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulübümüze bugüne kadarki hizmetleri için Giray Bulak ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Balıkesirspor'un, 24 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasına altyapı genel koordinatörü Alaettin Hikmet Işık yönetiminde çıkması bekleniyor.
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