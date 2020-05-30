YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesirsporlu Aly Malle, Trabzonspor yolunda

Balıkesirsporlu Aly Malle, Trabzonspor yolunda

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.05.2020 18:37 | Son Güncelleme

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı: - "Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dağlı, forvet oyuncuları Rahmi Anıl Başaran'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirtti.

Dağlı, Aly Malle'nin Udinese'de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandıklarını ifade ederek, "Transfer konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız." dedi.

Öte yandan Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

Sezon başında Udinese'den Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:37
Öğle
13:11
İkindi
17:07
Akşam
20:35
Yatsı
22:17

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Budakoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Kıvanç Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.