Balın mucizevi 7 faydası! Hafızayı güçlendiriyor, uyku problemini yok ediyor

Yaklaşık 8000 yıl önce keşfedilen ve günümüzde de kullanılmaya devam edilen mucize besin doğal bir şifa kaynağı olarak görülüyor. İçinde barındırdığı mineral ve vitaminlerle zengin bir besin kaynağı olan bal, antiseptik ve antibakteriyel özelliğiyle de dikkat çekiyor. Birçok hastalığı iyileştiren ve yaraları onaran bal tüketildiğinde güçlü bağışıklık sağlayarak hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor.

Çin'de geleneksel tıbbın zorunlubir bileşeni haline gelen bal, Yunanistan ve Mısır'da da yaygın olarak kullanılıyordu. Tadı kadar iyileştirici özelliğiyle de dikkat çeken mucizevi şifa kaynağı olan balın vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir içeriği bulunuyor. Saymakla bitiremediğimiz faydaları bulunan balın bu faydaların altında bakın hangi besin değerleri bulunuyormuş:

BALIN BESİN DEĞERLERİ

Sodyum: 6 mg

Protein: 15 mg

Karbonhidratlar: 17g

Kolesterol: 0

Yağ: 0

Pantotenik Asit: 05 mg

Riboflavin: 06mg

C vitamini: 1mg

Çinko: 03 mg

Demir: 05mg

Potasyum: 0 mg

Kalsiyum: 0 mg

Fosfor: 0 mg

Su: 6 g

Fruktoz: 1 g

Maltoz: 5g

Glikoz: 5 g