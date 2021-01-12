Balın mucizevi 7 faydası! Hafızayı güçlendiriyor, uyku problemini yok ediyor

Yaklaşık 8000 yıl önce keşfedilen ve günümüzde de kullanılmaya devam edilen mucize besin doğal bir şifa kaynağı olarak görülüyor. İçinde barındırdığı mineral ve vitaminlerle zengin bir besin kaynağı olan bal, antiseptik ve antibakteriyel özelliğiyle de dikkat çekiyor. Birçok hastalığı iyileştiren ve yaraları onaran bal tüketildiğinde güçlü bağışıklık sağlayarak hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor.
Çin'de geleneksel tıbbın zorunlubir bileşeni haline gelen bal, Yunanistan ve Mısır'da da yaygın olarak kullanılıyordu. Tadı kadar iyileştirici özelliğiyle de dikkat çeken mucizevi şifa kaynağı olan balın vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir içeriği bulunuyor. Saymakla bitiremediğimiz faydaları bulunan balın bu faydaların altında bakın hangi besin değerleri bulunuyormuş:
Sodyum: 6 mg
Protein: 15 mg
Karbonhidratlar: 17g
Kolesterol: 0
Yağ: 0
Pantotenik Asit: 05 mg
Riboflavin: 06mg
C vitamini: 1mg
Çinko: 03 mg
Demir: 05mg
Potasyum: 0 mg
Kalsiyum: 0 mg
Fosfor: 0 mg
Su: 6 g
Fruktoz: 1 g
Maltoz: 5g
Glikoz: 5 g
Lezzeti kadar faydaları açısından da tercih edilen bir besin olan balın, soğuk algınlığı, öksürük gibi sağlık problemlerinde etkili olurken gece uykularını düzenleme gibi etkileri de bulunuyor.
İşte faydaları saymakla bitmeyen bal mucizesinden en etkili 7 tanesi:
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Bal, basit bir şekerdir ama araştırmalar normal sofra şekerinden daha yararlı olduğunu göstermiştir.
MİDE RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİR
Bal, ince bağırsaktaki kötü bakterilerin yarattığı tahribatı engeller ve iyi bakteri üretimini artırır.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR
Ham balın hafıza geliştirmeye ve stresi düşürmeye etkisi bulunan doğal aktif bileşenleri içerdiği bilinmektedir.
ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR
Bilindiği üzere bal, iltihap ve bakteri karşıtı olduğundan popüler ev tedavilerindendir.
GECE UYKULARINI DÜZENLER
Kendinizi yatağa atmadan önce tükettiğiniz bir miktar bal, insülin hormonunda düzenli bir yükselme sağlar.
ENERJİ VERİR
Karbonhidratlar vücudunuzun ana enerji kaynağıdır ve bir çay kaşığı balla bile bunu karşılayabilirsiniz.
YARALARI İYİLEŞTİRİR
Şiddetli olmayan deri yanıklarında ve yaralarda balın etki görmüş alanlara sürülmesi bölgeyi daha hızlı ve etkili iyileştirir.
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