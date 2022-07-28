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Balkan şampiyonu Ağrılı milli atlet Ali Demir, yeni başarılar için yoğun çalışıyor:

28.07.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Antrenmanlarıma devam ederek daha iyi bir şekilde Avrupa ve dünyanın farklı yerlerinde yapılacak daha büyük müsabakaların yanı sıra her sporcunun hayalinde olan olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - 52. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ağrımilli atlet Ali Demir, uluslararası organizasyonlarda başarılı olmak için yoğun tempoyla antrenmanlarını sürdürüyor.

Doğubayazıt'ta ortaokul yıllarında sporcu seçmelerinde gösterdiği performansla Ağrı Spor Lisesi'ni kazanan Ali Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi'nde 4 yıl hem spor yaptı hem eğitimini sürdürdü.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümünü kazandıktan sonra katıldığı yarışmalarda başarılı sonuçlar elde eden Ali, bu yılın mayıs ayında Muğla'da yapılan Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda birinci olarak ilk defa milli takıma seçildi.

Milli atlet, daha sonra katıldığı 20 Yaş Altı Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda bronz madalya, temmuz ayında ise Denizli'de yapılan 52. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ise 3 bin metre engel yarışında şampiyon oldu.

Elde ettiği başarılarla Ağrı'ya dönen Ali Demir, uluslararası müsabakalarda başarı elde etmek için kentteki statta günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.

- "O kadar yabancı sporcu arasından Türkiye'yi birinci yapmam gurur vericiydi"

Milli atlet Ali Demir, AA muhabirine, ortaokul yıllarından bu yana atletizm sporuyla ilgilendiğini ve sporu çok sevdiğini söyledi.

Katıldığı yarışmalarda birçok derece elde ettiğini ifade eden Ali Demir, şöyle konuştu:

"Denizli'de yapılan müsabakada şampiyon olup altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Yarışmada kendim, ülkem ve bayrağım için elimden geldiğince savaştım. Çok şükür birincilik madalyası elde ettim. 14 Balkan ülkesinden sporcular yarışmaya katılmıştı. O kadar ülke ve sporcu arasından Türkiye'yi birinci yapmam gurur vericiydi. Bu yarışmadan sonra memleketim Ağrı'ya döndüm. Antrenmanlarıma devam ederek daha iyi bir şekilde Avrupa ve dünyanın farklı yerlerinde yapılacak daha büyük müsabakaların yanı sıra her sporcunun hayalinde olan olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum."

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden Ali Demir, daha büyük organizasyonlarda mücadele etmek için tempolu bir antrenman programıyla çalıştığını anlattı.

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